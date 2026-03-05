 Aller au contenu principal
20.000 marins et 15.000 passagers bloqués dans le Golfe à cause de la guerre
information fournie par AFP 05/03/2026 à 15:35

Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez. ( AFP / Adrian Dennis )

Quelque "20.000 marins et 15.000 passagers" sont bloqués dans le Golfe Persique en raison de la guerre au Moyen-Orient et de la paralysie du détroit d'Ormuz, selon le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez.

Cette agence de l'ONU, chargée de la sécurité maritime, est "prête à collaborer avec toutes les parties prenantes afin de contribuer à garantir la sécurité et le bien-être des marins", a ajouté M. Dominguez dans une déclaration à l'AFP.

Les Gardiens de la Révolution, force chargée des opérations extérieures iraniennes, ont revendiqué mercredi le contrôle "total" du détroit d'Ormuz, corridor maritime stratégique pour le transport d'hydrocrabures, qui relie le Golfe Persique au Golfe d'Oman, bloquant de nombreux navires.

Depuis les premières frappes américaines et israéliennes sur l'Iran samedi, l'OMI a dénombré sept incidents liés à des navires dans le détroit, avec un total de deux morts et six blessés.

"Au-delà de l'impact économique de ces attaques alarmantes, c'est une question humanitaire. Aucune attaque visant des marins innocents n'est jamais justifiée", a déclaré M. Dominguez.

"Je réitère mon appel à toutes les compagnies maritimes à faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'elles opèrent dans la région touchée", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte de tension extrême, les grands armateurs mondiaux ont stoppé leurs navires à destination du Golfe et déroutent leurs cargaisons.

M. Dominguez exhorte aussi "toutes les parties à intensifier leurs efforts pour désamorcer la situation dans les plus brefs délais", afin que la navigation maritime puisse reprendre un fonctionnement normal.

Le trafic dans le détroit d'Ormuz - où transite environ un cinquième de la production mondiale de pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) - avait chuté de 90% mercredi selon les données de Kpler.

Donald Trump avait déclaré mardi que la marine américaine pourrait escorter des pétroliers "si nécessaire" à travers le détroit.

Le même jour, le président français Emmanuel Macron avait dit chercher à bâtir une coalition afin de réunir des moyens, "y compris militaires", dans le but de sécuriser les "voies maritimes essentielles à l'économie mondiale".

Proche orient
