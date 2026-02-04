 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aubameyang : « on a assez parlé ces derniers temps, il était temps de passer aux actes »
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 00:00

Aubameyang : « on a assez parlé ces derniers temps, il était temps de passer aux actes »

Aubameyang : « on a assez parlé ces derniers temps, il était temps de passer aux actes »

En mode France 2, Pujadas, Saint-Cricq, tu connais ! Large vainqueur de Rennes (3-0) et qualifié pour les quarts de finale de coupe de France , Marseille a fait le nécessaire pour s’éviter une troisième déconvenue en une semaine. L’occasion pour Pierre-Emeryck Aubameyang, troisième buteur du soir, de revenir sur la sale période des siens. Et admettre que la victoire, ce soir, « elle fait beaucoup de bien. »

« Il faut avoir de la régularité »

L’attaquant a poursuivi, au micro du diffuseur : « j e pense l’équipe a fait preuve d’humilité. Je pense qu’on a assez parlé ces derniers temps, il était temps de passer aux actes. On a échangé hier avec les supporters, je pense qu’on leur devait ça, » a-t-il affirmé, avant de se projeter sur la suite de la saison : « Maintenant, ce n’est pas fini. Il faut avoir de la régularité. On sait qu’on est capables de faire de grandes choses. Quand on est comme ça, c’est plaisant, donc il va falloir continuer comme ça. » Marseille se déplace au parc des Princes ce dimanche .…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri
    Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:46 

    Il est petit, il est gentil, et il se fait surtout trimballer partout. Partira, partira pas, et partira ? Voilà comment résumer le début de semaine de N’Golo Kanté. Au bout du compte, le milieu de terrain quitte finalement Al-Ittihad et signe à Fenerbahçe . L’attaquant ... Lire la suite

  • Martin Terrier marque pour la première fois en 2026
    Martin Terrier marque pour la première fois en 2026
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:27 

    Le bon moment pour sortir du trou. Sacrée semaine pour Martin Terrier. Pisté par Lille lors de cette fin de mercato d’hiver, comme l’indique la Voix du Nord , Martin Terrier aurait pu retrouver son club formateur et son ancien entraîneur à l’OL, Bruno Genesio, ... Lire la suite

  • Les joueurs marseillais se congratulent après le but de Mason Greenwood (N.10), face à Rennes en Coupe de France, le 3 février 2026 au Vélodrome ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Coupe de France: un peu de réconfort et un quart de finale pour l'OM
    information fournie par AFP 03.02.2026 23:19 

    Pas vraiment guéri, tout au plus convalescent, l'OM s'est tout de même offert une respiration au milieu d'une période pénible en battant Rennes 3-0 mardi au Stade Vélodrome et en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France. Au bout d'un match ... Lire la suite

  • L'OM aplatit Rennes comme une crêpe
    L'OM aplatit Rennes comme une crêpe
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:07 

    On promettait un volcan, un avis de tempête et une rencontre de la dernière chance au Vélodrome : l'OM aura eu un match tranquille face à un tout petit Stade rennais qui avait décidé de confirmer sa triste période (3-0). Marseille sera bien au rendez-vous des quarts ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank