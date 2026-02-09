 Aller au contenu principal
Au Red Star, un dernier verre pour Akli
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 21:59

Ce vendredi, le Red Star s’est incliné contre le FC Pau. Malgré la défaite, les pensées étaient ailleurs. Akli, figure de l’Olympic, le bar des supporters audoniens, est décédé il y a quelques jours. Retour sur cette soirée d’hommage.

Il est 18h30 à l’Olympic de Saint-Ouen, mythique bar au 105 rue du Docteur Bauer. Dans une heure et demie, le Red Star reçoit le FC Pau pour la 22 e journée de Ligue 2. Quatrième au classement, le club audonien sait qu’il a un coup à jouer cette saison dans la course à la montée. « C’est le genre de match qu’il faut gagner » entend-on au comptoir. Pour espérer monter, les locaux doivent inverser la tendance à domicile, puisque seuls 3 des 9 matchs joués chez eux ont été remportés. Pourtant, ce qui anime les habitués, ce ne sont pas forcément les trois points. Non, ce vendredi, c’est Akli qui est dans toutes les têtes.

Akli, c’est la première personne qui te souriait quand t’entrais dans le bar. Du coup, tu avais envie de revenir.…

Tous propos recueillis par EA.



* Chaque nom a été modifié sur demande des différents interviewés.

Par Ethan Ameloot, à Saint-Ouen pour SOFOOT.com

Sport
L'offre BoursoBank