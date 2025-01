Au PSG, qui vivra Kvara ?

Et si cette fois, c'était la bonne ? Quelques mois après avoir tenté, en vain, de faire venir Khvicha Kvaratskhelia dans la capitale française, le PSG souhaiterait de nouveau se lancer en quête de l'ailier géorgien cet hiver.

Quelques mois après s’être fait claquer la porte au nez par le Napoli à propos de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain serait de retour à la charge, avec l’espoir de s’attacher les services du génial napolitain dès cet hiver. Certes moins flamboyant que lors d’une saison du titre complètement folle en 2022-2023, l’international géorgien n’en serait pas moins un renfort de choix pour un attaque parisienne régulièrement pointée du doigt ces derniers mois.

Exercice de renforcement

Toujours aussi attachés à leur nouvelle politique de la raison (toute relative), les champions de France pourraient donc s’autoriser une folie sur le marché hivernal. « On est toujours ouverts à améliorer l’équipe. Mais je suis chanceux de coacher une équipe avec cette qualité, cette ambition et ce niveau , temporisait Luis Enrique la semaine passée, en amont du Trophée des champions remporté contre Monaco. On essaie toujours d’améliorer l’équipe, mais on reste calme parce qu’on voit la manière dont l’équipe se développe. » Voir le feu follet signer ne manquerait pourtant pas de ramener une excitation supplémentaire pour les amoureux du club de la capitale, habitués à s’enflammer sur l’arrivée de stars mondiales.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com