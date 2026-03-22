Au Portugal, un entraîneur viré pour s’en être pris physiquement à son président

Au Portugal, un entraîneur viré pour s’en être pris physiquement à son président

Tous les Cristiano du monde n’ont pas la même conscience professionnelle.

Bien mal embarqués en championnat, où ils figurent à la dix-septième place du classement dans une position de relégable, les joueurs de Tondela ont en plus appris le renvoi de leur entraîneur, Cristiano Bacci, ce dimanche. Et pour cause, le technicien italien s’en est pris physiquement à son président, Gilberto Coimbra , samedi, à la suite de la rencontre entre leur club et Aves SAD, bouclé sur un triste 0-0.…

AL pour SOFOOT.com