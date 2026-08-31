Au Portugal, un but sublime en coup du foulard
Candidat au prix Puskás ? Si vous pensez qu’il n’y a rien à voir dans un Casa Pia – Moreirense, détrompez-vous. Ce match de Liga Portugal a délivré un but exceptionnel, ce dimanche : un coup du foulard directement en lucarne. L’auteur ? Francisco Domingues. Son poste ? Latéral gauche. Comme quoi, il ne faut pas forcément être attaquant pour marquer des buts incroyables.
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