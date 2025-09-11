Au Paris FC, Kevin Trapp joue aussi au traducteur
Oubliez Babbel et Duolingo, Kevin Trapp est votre homme !
Joueur du Paris FC depuis cet été, le défenseur brésilien Otávio continue d’apprendre le français pour faciliter la communication avec le staff de Stéphane Gilli et ses coéquipiers. Alors qu’il faisait appel à une interprète au tout début de la saison, l’ancien du FC Porto se repose maintenant sur le polyglotte et nouveau gardien du PFC, Kevin Trapp, afin de traduire les consignes en portugais, d’après Le Parisien. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
