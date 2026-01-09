 Aller au contenu principal
Au Nigeria, le grand bazar avant le quart
09/01/2026

Face au Mozambique, le Nigeria a rappelé qu’il faudra compter sur lui pour la victoire finale. Mais entre les petites colères de Victor Osimhen et les tensions liées au versement des primes, tout n’est pas rose chez les Super Eagles . De quoi craindre pour la stabilité du groupe ?

Toujours en quête d’un premier sacre à la CAN depuis 2013, finaliste de la dernière édition face à la Côte d’Ivoire, le Nigeria a commencé sa campagne 2025 dans la peau d’un candidat au titre. Après une phase de poules parfaitement maîtrisée (trois victoires, huit buts marqués), les Super Eagles n’ont fait qu’une bouchée du Mozambique (4-0), prouvant au passage que leur ligne d’attaque était en pleine forme : un but de Victor Osimhen, un autre d’Akor Adams et un doublé d’Ademola Lookman (également auteur de deux passes décisives), la prévision du sélectionneur Éric Chelle en conférence de presse s’est une nouvelle fois vérifiée : « Pour ceux qui ne seraient pas concentrés, l’addition peut être lourde » , avait-il prévenu.

Seulement, derrière ce beau ciel bleu, on aperçoit quelques nuages à l’horizon. Ainsi, la démonstration face au Mozambique a-t-elle été gâchée par un coup de sang d’Osimhen, lequel s’est ouvertement frité avec Lookman à l’heure de jeu, lui reprochant de ne pas se montrer assez collectif à son goût. De quoi pousser Chelle, qui l’avait pourtant qualifié de « meilleur attaquant du monde » , à le remplacer par Moses Simon cinq minutes plus tard, avant, dès la fin du match, de déclarer en zone mixte que l’incident « restera au sein du groupe. Je n’ai pas besoin de vous dire ce qui s’est passé ni ce qui va se passer » . Lookman lui-même affirmait que son clash avec l’attaquant de Galatasaray n’était « pas très important » et que « Vic » reste l’ «  atout numéro un » du Nigeria : « C’est un super attaquant, tout le monde le sait. »

