Au moins deux recrues attendues à l'OM ce lundi
L’OM est touché, mais l’OM bouge encore.
En parallèle du départ attendu d’Adrien Rabiot à l’AC Milan, Marseille s’apprête à accueillir au moins deux recrues lors de ce dernier jour de mercato. L’ancien Rennais et Dijonnais Nayef Aguerd va faire son retour en Ligue 1 et donc son arrivée à l’OM, pour un transfert estimé à un peu plus de 20 millions d’euros.…
CG pour SOFOOT.com
