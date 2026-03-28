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Au moins deux journalistes libanais tués dans une frappe israélienne-Al Manar TV
information fournie par Reuters 28/03/2026 à 12:56

Une frappe militaire israélienne sur une voiture de presse dans le Sud Liban a tué au moins deux journalistes libanais, a rapporté samedi la chaîne de télévision libanaise Al Manar TV.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'armée israélienne.

(Jaidaa Taha, Maya Gebeily et Alexander Cornwell, version française Gilles Guillaume)

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