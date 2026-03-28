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Au moins deux journalistes libanais tués dans une frappe israélienne-Al Manar TV
information fournie par Reuters•28/03/2026 à 12:56
Une frappe militaire
israélienne sur une voiture de presse dans le Sud Liban a tué au
moins deux journalistes libanais, a rapporté samedi la chaîne de
télévision libanaise Al Manar TV.
Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès
de l'armée israélienne.
(Jaidaa Taha, Maya Gebeily et Alexander Cornwell, version
française Gilles Guillaume)
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