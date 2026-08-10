Au moins 111 morts et des effondrements de bâtiments en Colombie après un séisme

(Actualisé avec bilan, état d'urgence)

par Julia Symmes Cobb et Nelson Bocanegra

Au moins 111 personnes ont trouvé la mort après qu'un puissant séisme de magnitude 7,4 a frappé l'ouest de la Colombie lundi, provoquant l'effondrement de bâtiments dans plusieurs villes et laissant d'autres personnes coincées sous les décombres, ont indiqué les autorités locales.

Le séisme a frappé la Colombie quelques jours après l'intronisation du nouveau président Abelardo De La Espriella, plongeant le gouvernement dans sa première crise, quelques semaines après un double séisme dévastateur au Venezuela voisin.

"Le gouvernement national a toutes ses capacités déployées pour protéger des vies, aider les communautés touchées et délivrer de l'aide où elle est nécessaire", a-t-il annoncé lors d'une allocution télévisée prononcée à la mi-journée, déclarant par ailleurs l'état d'urgence.

"La première des priorités est de sauver les gens coincés dans les débris."

C'est à Pereira, capitale du département voisin de Risaralda, située dans la région caféière de la Colombie, que le bilan est le plus lourd : le gouverneur de la région Juan Diego Patino a fait état d'un bilan provisoire de42 morts au micro de Caracol Television. À Manizales, non loin de là, le maire Jorge Eduardo Rojas a indiqué que trois personnes avaient perdu la vie.

Une personne a trouvé la mort à Buenaventura, le principal port colombien de la côte Pacifique, lors de l'effondrement d'un immeuble qui a piégé plusieurs personnes, a déclaré la maire Ligia del Carmen Córdoba.

"Ce qui vient de se produire est très grave. Les images sont vraiment choquantes," avait dit pour sa part le gouverneur du département de Risaralda Juan Diego Patino.

Dans la ville de Cali, l'une des plus importantes de la Colombie et capitale du département de Valle del Cauca, au sud de l'épicentre du séisme, 20 bâtiments se sont effondrés a déclaré le maire de la ville Alejandro Eder, évoquant également des personnes prises au piège dans les décombres.

La ville a sollicité l'intervention d'équipes de Bogota et de Medellín pour participer aux opérations de secours, a-t-il ajouté.

Auparavant, la gouverneure du département du Choco avait dit que le séisme avait fait des blessés et provoqué d'importants dégâts, la secousse ayant été ressentie dans la capitale, Bogota, et jusqu'au Venezuela.

"Nous venons de subir un séisme majeur dans le département du Choco. Nous craignons des répliques. Bien que l'épicentre se soit situé près de San José del Palmar, nous dénombrons des blessés et d'importants dégâts aux bâtiments dans la capitale, Quibdó", a précisé Nubia Carolina Córdoba-Curi sur la plate-forme X.

"Nous procédons déjà à une évaluation des dégâts et publierons prochainement le premier rapport officiel", a-t-elle ajouté.

VOLS SUSPENDUS

Le système américain d'alerte aux tsunamis a indiqué qu’aucune alerte au tsunami n’avait été émise. Le service géologique colombien a revu à la hausse la magnitude du séisme, la fixant à 7,4, et a précisé que sa profondeur était de 96 km, au lieu des 79 km initialement annoncés par les autorités.

Le maire de Bogotá, Carlos Galan, a déclaré sur X qu'il n'y avait pas de dégâts majeurs dans la capitale.

L'agence nationale de gestion des catastrophes a indiqué avoir reçu des rapports provenant de neuf départements et des 32 capitales départementales où le séisme a été ressenti, ce qui a entraîné des évacuations et donné lieu à des premiers rapports faisant état de dégâts.

L'autorité colombienne de l'aviation civile a indiqué que les vols avaient été suspendus dans les aéroports de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago et Buenaventura, le temps que des inspecteurs vérifient l'état des structures.

Des journalistes de Reuters présents dans l'État de Táchira, à la frontière vénézuélienne, et dans la ville de Barquisimeto, située dans le centre-ouest du pays, ont rapporté que le séisme avait été ressenti dans ces départements.

Le Venezuela a été frappé en juin par deux séismes dévastateurs qui ont fait plus de 6.000 morts, principalement sur la côte, près de la capitale, Caracas.

(Rédigé par Julia Symmes Cobb; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)