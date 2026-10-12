Au Mexique, le spectre du cyclone Simon s'éloigne

Un homme passe devant un message: "Simon a dit: +tout va bien se passer+", peint sur des planches de protection en prévision de l'arrivée du cyclone Simon à Puerto Vallarta au Mexique, le 10 octobre 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )

Les probabilités de voir le cyclone Simon toucher terre au Mexique se réduisent, selon les dernières prévisions du Centre national américain des ouragans (NHC) publiées dimanche, mais les risques de fortes pluies et de vents violents perdurent.

Le cyclone avance parallèlement à la côte Pacifique, avec une intensité de 4 sur 5 sur l'échelle de Saffir Simpson. Sa lenteur accroît sa dangerosité car ses effets tendent à s'aggraver s'il reste longtemps au même endroit.

Mais il semble subir les effets de la chaîne montagneuse qui traverse cette région, a indiqué le NHC dans son dernier bulletin.

"Il est de plus en plus probable que Simon ne touche pas directement terre à court terme", a indiqué l'institution.

Le gouvernement mexicain prévoit "qu'il s'affaiblisse progressivement au cours des prochaines heures".

Simon est la dernière tempête tropicale en date dans le Pacifique, dont les eaux sont réchauffées par El Niño, phénomène climatique qui devrait entraîner des cyclones plus puissants.

La Marine mexicaine avait évacué préventivement une centaine de personnes de localités situées le long de la côte ouest du pays.

L'État de Jalisco, où se trouve la touristique station balnéaire de Puerto Vallarta, a déclaré l'alerte maximale dans plusieurs localités. L'aéroport a suspendu ses opérations.

Calme

Les pluies torrentielles provoquées par Simon ont déjà entraîné des inondations à Acapulco, une autre grande destination touristique plus au sud.

A Puerto Vallarta, des journalistes de l'AFP ont observé de fortes vagues.

Militaires et membres de la garde nationale au Mexique dégage des débris après un glissement de terrain provoqué par de fortes précipitations avant l'arrivée du cyclone Simon, à Acapulco le 10 octobre 2026 ( AFP / Francisco Robles )

Si des commerçants ont disposé des sacs de sable et barricadé portes et fenêtres pour protéger leurs établissements, les habitants se montrent calmes.

Moises Villasenor, 72 ans, dit avoir ressenti "une légère inquiétude" en installant des sacs de sable devant son petit hôtel situé à quelques encablures du front de mer. Mais dans l'ensemble, "on est très positifs!", assure-t-il.

Les touristes affichent aussi leur calme. Edna Morales, 41 ans, est arrivée vendredi dans le nord du Mexique avec son mari pour célébrer leur anniversaire de mariage.

"On va en profiter autant que possible, même si ça ne doit durer qu'une journée", dit-elle.

Même si Simon ne touche pas terre, "toutes les bandes nuageuses du cyclone ou la partie intense du cyclone vont affecter" les localités situées au bord de la mer, a expliqué à l'AFP le directeur du service météorologique du Mexique, Fabián Vázquez.

Une centaine de personnes ont été évacuées samedi des côtes risquant d'être inondées.

Plusieurs dizaines sont arrivées dans des hébergements à Puerto Vallarta.

Dans un de ces abris, Raquel García, 58 ans, explique ne pas trop s'inquiéter des pertes matérielles. "Avec le temps, on va les récupérer (...) je préfère ma vie et celle de mon mari aux choses".