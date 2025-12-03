 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au menu de l’OL jeudi prochain : DNCG le matin, Ligue Europa le soir
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 09:07

Au menu de l’OL jeudi prochain : DNCG le matin, Ligue Europa le soir

Au menu de l’OL jeudi prochain : DNCG le matin, Ligue Europa le soir

Double confrontation

Jeudi 11 décembre, Lyon retourne devant la DNCG pour l’audition de mi-saison, ce moment où Michele Kang devra encore sortir un tour de magie pour éviter aux Gones de devenir comme Bordeaux. Depuis la relégation administrative avortée de juillet et l’encadrement XXL imposé dans la foulée , le club jure que les finances vont mieux selon L’Équipe .…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank