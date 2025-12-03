Au menu de l’OL jeudi prochain : DNCG le matin, Ligue Europa le soir
Double confrontation
Jeudi 11 décembre, Lyon retourne devant la DNCG pour l’audition de mi-saison, ce moment où Michele Kang devra encore sortir un tour de magie pour éviter aux Gones de devenir comme Bordeaux. Depuis la relégation administrative avortée de juillet et l’encadrement XXL imposé dans la foulée , le club jure que les finances vont mieux selon L’Équipe .…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
