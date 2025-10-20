Au Maroc, une jeunesse rugissante

D’un côté, les jeunes Marocains manifestent, de l’autre, ils remportent la Coupe du monde U20. Les situations sont plus liées que jamais dans un pays qui privilégie l’impact politique international du football aux conditions de vie de sa population.

Il ne s’est pas déplacé jusqu’au Chili, mais le roi Mohammed VI a tenu à adresser ses félicitations à la sélection U20 du Maroc, victorieuse du Mondial de la catégorie, dans la nuit de dimanche à lundi, en disposant de l’Argentine. Celui qui cristallise les tensions dans un pays, récemment marqué par d’importantes manifestations, a savouré l’engouement populaire et a souligné « une immense joie et une profonde fierté » procurées par les Lionceaux de l’Atlas.

Un soft power réussi

Après plus d’une semaine de calme, le mouvement GenZ 212 a repris la direction de la rue ce week-end pour protester contre l’emprisonnement de 600 sympathisants interpellés lors des premières mobilisations. Celles-ci visaient à alerter sur les conditions de vie de la jeunesse marocaine et de l’état critique des services publics locaux, jugeant que le football était devenu la priorité du Royaume. L’amertume n’a pas empêché plusieurs milliers de personnes de célébrer le titre à coups de klaxons et de feux d’artifices.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com