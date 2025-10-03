 Aller au contenu principal
Au Maroc, le foot au cœur des manifestations contre le gouvernement
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 18:24

Au Maroc, le foot au cœur des manifestations contre le gouvernement

Au Maroc, le foot au cœur des manifestations contre le gouvernement

Depuis une semaine, le Maroc est secoué par d'importantes mobilisations. Au cœur des préoccupations des manifestants : la dégradation des services publics et de leurs conditions de vie, alors que le pays investit massivement pour accueillir la CAN dans quelques mois, puis le Mondial en 2030.

« Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux ? » ; « Nous voulons des hôpitaux, pas seulement des stades ! » Parmi les principaux slogans repris par les manifestants descendus dans les rues des grandes villes marocaines ces derniers jours, nombreux sont ceux qui pointent du doigt l’argent investi dans les stades de football. Depuis le samedi 27 septembre, ils sont des milliers, jeunes pour la plupart, à protester quotidiennement contre l’effondrement des services publics du pays. Un mouvement qui trouve son origine dans le décès de huit femmes enceintes admises à l’hôpital d’Agadir pour des césariennes ; autant de drames qui ont rappelé le manque de moyens du système public de santé. Une situation qui tranche avec les sommes mirobolantes dépensées pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations à la fin de l’année, puis la Coupe du monde (aux côtés de l’Espagne et du Portugal), en 2030.

Mouvement collectif

Un mouvement dirigé par le collectif GenZ 212 (en référence à la jeune génération qui le compose et l’indicatif téléphonique du Maroc), apparu sur Discord et qui rassemble désormais environ 150 000 membres sur sa page. Si ce dernier se revendique comme pacifique, se présentant avant tout comme un « espace de discussions », les manifestations se sont peu à peu intensifiées au fil des jours face à la situation. Le ministère marocain de l’Intérieur faisait état de près de 300 blessés et 409 personnes placées en garde à vue ce mercredi. La nuit suivante, trois autres ont été tuées à Lqliaâ par des gendarmes, après s’en être pris à un commissariat.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
L'offre BoursoBank