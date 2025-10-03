Au diable « la presse parisienne » : De Zerbi veut donner du crédit à la victoire de ses joueurs contre le PSG

Un compliment au PSG, mais les Marseillais ne pourront qu’apprécier.

À la veille de défier Metz pour la 7 e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots pour défendre le bilan de son OM, et surtout la victoire face au PSG (1-0) le 22 septembre dernier. Selon lui, ce succès n’a pas reçu le respect qu’il méritait, surtout du côté des médias parisiens . « On est en train d’enchaîner les victoires, on a gagné contre le PSG. On pouvait penser que c’était Paris B ou C et au final ils vont à Barcelone remporter le match, le Barça n’a pas dépassé le milieu de terrain en deuxième mi-temps. Donc au final on peut dire qu’on a fait un très grand match, a lancé l’Italien en conférence de presse. Vos collègues parisiens auraient pu avoir plus de respect par rapport à ce qui a été dit. » …

SF pour SOFOOT.com