Au deuxième jour de la visite du pape en France, une messe géante au coeur de Paris

* Plus de 600.000 fidèles attendus avenue des Champs-Elysées

* Le pape visite un centre de migrants, rencontre des catéchumènes

* Il ira prier à Lourdes et parler d'Europe à Metz

par Joshua McElwee et Elizabeth Pineau

Une messe géante avenue des Champs-Elysées constitue ce samedi le moment fort du deuxième jour de la visite du pape Léon XIV en France, accueilli par une foule nombreuse à toutes les étapes de son trajet depuis son arrivée à Paris.

Plus de 600.000 personnes sont attendues à cette messe programmée dans l'après-midi au coeur de la capitale, où un autel géant a été dressé place de la Concorde.

Après une première journée marquée par des étapes au palais de l'Elysée, au siège de l'Unesco, à la cathédrale Notre-Dame de Paris et au stade de France pour une veillée avec quelque 80.000 jeunes, le pape a entamé la journée de samedi par une visite dans un centre de migrants, la maison de Bakhita.

Le souverain pontife y a invité à "voir ceux qui sont invisibles".

A l'Institut catholique de Paris, Léon XIV s'est ensuite adressé à des adultes souhaitant recevoir le baptême, les catéchumènes, et des chrétiens fraîchement baptisés, les néophytes.

"Soyez des missionnaires de l'Évangile dans cette société", leur a-t-il dit.

Selon la Conférence des évêques de France, le nombre d'adultes demandant le baptême est passé de 12.400 en 2023 à plus de 21.000 en 2026.

Dans ses discours prononcés vendredi, le pape Léon a délivré plusieurs messages, mettant notamment en garde contre l'invasion des réseaux sociaux dans la vie quotidienne et l'avènement de l'intelligence artificielle.

Deux mois après l'adoption d'une loi sur la fin de vie en France, le souverain pontife s'est dit "préoccupé par ces tendances de la société qui risquent de détourner la science et la technologie en entreprises lucratives, promouvant les manipulations génétiques, la gestation pour autrui, l'achat d'organes ou l'offre de mort programmée".

RENCONTRE AVEC DES VICTIMES À LOURDES

Léon XIV partira en fin de journée pour Lourdes (Hautes-Pyrénées), haut lieu de pèlerinage où il est attendu pour une prière à la grotte de Massabielle où, selon la croyance catholique, la Vierge Marie apparut en 1858 à une jeune bergère, Bernadette Soubirous.

Ce voyage est l'occasion de redorer l'image de l'Église après la publication en 2021 du rapport supervisé par Jean-Marc Sauvé révélant que quelque 330.000 enfants ont été victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé et des laïcs catholiques en France depuis 1950.

Les autorités catholiques ont mis en place des mesures de protection et des réparations financières, mais les victimes continuent de faire pression pour que les responsables de l'Église rendent des comptes et fassent davantage de prévention.

LéonXIV s'entretiendra dimanche à Lourdes avec sept victimes françaises d'abus sexuels dans l'Eglise. Le Vatican, qui ne communique généralement qu'après-coup sur les rencontres avec les victimes, n'a pas fourni de précisions sur ce rendez-vous.

La tournée s'achèvera lundi à Metz, ville où officia Robert Schuman, une figure majeure de la construction européenne en cours de béatification, par un discours sur "les racines de l'Europe pour la paix et l'unité".

Emmanuel Macron a invité les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne à venir à la rencontre du pape en Moselle, sans préciser pour l'instant qui serait effectivement présent.

(Reportage Joshua McElwee et Elizabeth Pineau, édité par Florence Loève)