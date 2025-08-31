Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc
Les gardiens aussi ont leur Juninho.
S’il n’est pas encore au niveau de la légende José Luis Chilavert ou du meilleur gardien buteur de l’Histoire Rogério Ceni (132 buts), Oliver Børner commence à se faire un nom à son échelle en tant que gardien buteur. Le portier du Hellerup IK, club de troisième division danoise, a offert la victoire aux siens ce samedi face au Skive IK (2-1) grâce à un magnifique coup franc direct à vingt minutes du terme.…
AC pour SOFOOT.com
