 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc
information fournie par So Foot 31/08/2025 à 10:37

Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc

Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc

Les gardiens aussi ont leur Juninho.

S’il n’est pas encore au niveau de la légende José Luis Chilavert ou du meilleur gardien buteur de l’Histoire Rogério Ceni (132 buts), Oliver Børner commence à se faire un nom à son échelle en tant que gardien buteur. Le portier du Hellerup IK, club de troisième division danoise, a offert la victoire aux siens ce samedi face au Skive IK (2-1) grâce à un magnifique coup franc direct à vingt minutes du terme.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Porto s'impose au Sporting et prend seul la tête
    Porto s'impose au Sporting et prend seul la tête
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:58 

    Sporting CP 1-2 FC Porto Buts : Pérez (CSC, 74e) pour les Lions // De Jong (61e) et Gomes (64e) pour les Dragons. Les Dragons s’envolent en tête.… FL pour SOFOOT.com

  • Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga
    Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:41 

    Real Madrid 2-1 Majorque Buts : Güler (37 e ) et Vinícius (38 e ) pour les Merengues // Muriqi (18 e ) pour les Bermellones. Trois matchs, trois victoires : le Real Madrid prend les choses au sérieux en ce début de saison de Liga.… FL pour SOFOOT.com

  • OL-OM : navigation à vue
    OL-OM : navigation à vue
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:34 

    Malgré un début de saison honorable, Lyon et Marseille restent dans le flou en coulisses. Cela tombe bien, les deux gros s’affrontent ce dimanche (20h45). Avec pour objectif de rassurer un peu leurs supporters. Deux conjonctures différentes pour deux quotidiens ... Lire la suite

  • Marche à Dakar pour demander justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024
    Marche à Dakar pour demander justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024
    information fournie par France 24 30.08.2025 23:26 

    Au Sénégal des centaines de manifestants ont parade ce samedi sous la pluie pour réclamer justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024 au Sénégal. Au moins 66 personnes ont été tués lors de ces manifestations politiques en soutien au premier ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank