Au Burundi, les pratiques de sorcellerie mises en cause après la mort d’un joueur en plein match

Au Burundi, les pratiques de sorcellerie mises en cause après la mort d’un joueur en plein match

Le football burundais est en deuil.

Une rencontre de deuxième division jouée ce samedi 20 décembre au Centre technique national de Ngagara, dans la capitale du Burundi, a vu le décès tragique d’Igiraneza Aimé Guéric, qui s’est soudainement effondré sur la pelouse . « Malgré l’intervention rapide des services médicaux sur le terrain, le joueur a malheureusement rendu l’âme en cours de transfert vers l’hôpital », indique la Fédération de football du Burundi (FFB) dans un communiqué. Exprimant sa « profonde tristesse » , l’instance ne précise toutefois pas les cause du décès.…

CMF pour SOFOOT.com