 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Burundi, les pratiques de sorcellerie mises en cause après la mort d’un joueur en plein match
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 17:22

Au Burundi, les pratiques de sorcellerie mises en cause après la mort d’un joueur en plein match

Au Burundi, les pratiques de sorcellerie mises en cause après la mort d’un joueur en plein match

Le football burundais est en deuil.

Une rencontre de deuxième division jouée ce samedi 20 décembre au Centre technique national de Ngagara, dans la capitale du Burundi, a vu le décès tragique d’Igiraneza Aimé Guéric, qui s’est soudainement effondré sur la pelouse . « Malgré l’intervention rapide des services médicaux sur le terrain, le joueur a malheureusement rendu l’âme en cours de transfert vers l’hôpital », indique la Fédération de football du Burundi (FFB) dans un communiqué. Exprimant sa « profonde tristesse » , l’instance ne précise toutefois pas les cause du décès.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank