Au Brésil, Neymar et Thiago Silva se chamaillent

Ça s’agite au Brésil, mais pas pour le carnaval.

Au Brésil, la rencontre entre le Santos FC de Neymar et le Fluminense FC de Thiago Silva s’est soldée ce dimanche soir par un score nul et vierge (0-0) . Pas de buts dans cette confrontation, mais le spectacle est venu des deux amis brésiliens. En effet, les deux anciens du PSG ont eu une altercation plus ou moins musclée à la 37 e minute.…

KM pour SOFOOT.com