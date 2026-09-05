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Au Bangladesh, l'opposition manifeste contre les pénuries de gaz et d'électricité
information fournie par AFP 05/09/2026 à 11:57
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Des milliers de personnes réunies le 5 septembre 2026 à Dacca, point de départ d'une manifestation en direction de la ville portuaire de Chittagong (sud) pour dénoncer les pénuries persistantes de gaz, d'électricité et d'engrais au Bangladesh ( AFP / ABDUL GONI )

Des milliers de personnes réunies le 5 septembre 2026 à Dacca, point de départ d'une manifestation en direction de la ville portuaire de Chittagong (sud) pour dénoncer les pénuries persistantes de gaz, d'électricité et d'engrais au Bangladesh ( AFP / ABDUL GONI )

Des milliers de partisans de l'opposition ont entamé samedi une marche à travers le Bangladesh pour reprocher au gouvernement les pénuries persistantes de gaz, d'électricité et d'engrais qui frappent la population.

Cette manifestation est la première d'ampleur visant le Premier ministre Tarique Rahman depuis sa large victoire aux élections législatives de février dernier.

Réunie sur une place de la capitale Dacca, la foule, agitant des drapeaux et reprenant des slogans, s'est élancée pour la grande ville portuaire de Chittagong (sud), première étape de ce tour agrémenté de nombreuses réunions publiques.

"Ce mouvement est destiné à assurer l'approvisionnement de tous en gaz de cuisson et faire en sorte que tous les foyers soient alimentés en élecricité", a lancé le numéro 1 de l'opposition, l'islamiste Shafiqur Rahman.

Le Bangladesh, qui importe 95% de ses besoins en pétrole et en gaz, est très sévèrement affecté depuis la fin février par la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement a été contraint d'augmenter les prix et de rationner la distribution des carburants, du gaz, de l'électricité et des engrais.

Le coup d'envoi de la marche de protestation de l'opposition intervient au lendemain de l'arrestation d'un étudiant accusé d'avoir insulté des responsables gouvernementaux à qui il exprimait sa colère sur la hausse des tarifs de l'électricité.

"Vous avez échoué à fournir du gaz, de l'électricité et des engrais et vous interdisez même aux gens d'en parler", a dénoncé un responsable du Parti national des citoyens (NCP, opposition), Akhter Hossen, devant les manifestants.

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