Attentat raciste de Trappes et de La Verrière : ce que Thierry a dit

Attentat raciste de Trappes et de La Verrière : ce que Thierry a dit

Dans son émission du CBS, l'ancien attaquant des Bleus a profité de sa force médiatique pour porter un message de colère après l'attentat raciste de Trappes et La Verrière du 23 octobre. Pourtant, si l'intervention de Thierry Henry est salutaire, elle doit surtout servir de déclic au delà des plateaux de sport, pour ne surtout pas rester sans réponse.

C’était un soir de Ligue des champions, avec sept belles affiches à venir, pour l’équipe de CBS. Sur les fiches et les prompteurs, il devait surtout être question de Manchester United face au gouffre, du Paris Saint-Germain intraitable ou du bras de fer entre l’Atlético et le Bayern. Sur ce plateau de la chaîne américaine, Thierry Henry, Micah Richards et Jamie Carragher ont l’habitude de mélanger analyses foot et vannes de vestiaire, le tout orchestré par Kate Scott. La viralité, ça les connaît, comme la fois où ils avaient confondu « Brest » et « Breast » (sein). Ce mardi, le ton a radicalement changé. À la demande de la légende d’Arsenal, l’émission s’est transformée en tribune, avec un discours chargé d’émotion et de colère.

Est-ce que nous, ou est-ce que moi, devons toujours prouver que nous sommes français ? Nous sommes français et cela ne changera jamais, quoi qu’il arrive.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com