Attaques iraniennes dans le détroit d'Ormuz, selon Trump qui dénonce une "violation stupide" de la trêve

L'Iran a mené au moins quatre attaques de drones contre des navires transitant par le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump, qualifiant ces opérations de "violation" de l'accord de cessez-le-feu conclu avec Washington.
"Des dommages ont été causés, mais le navire a été en mesure de continuer son chemin. Nous avons abattu trois autres drones. De toute évidence, ceci est une violation stupide de notre accord de cessez-le-feu", a écrit sur son réseau Truth Social Donald Trump.
(Daphne Psaledakis et Jasper Ward à Washington; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)
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