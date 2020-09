C'est un silence qui pèse lourd et qui dure depuis maintenant plus de 48 heures. Après l'attaque au couteau qui a fait deux blessés devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, Emmanuel Macron n'a toujours pas fait de déclaration officielle. Habitué à réagir rapidement après un événement qui se déroule en France ou à l'étranger, que ce soit via un tweet ou un communiqué officiel transmis par l'Élysée, le chef de l'État se garde pour l'instant de réagir.

Selon l'entourage du président de la République, interrogé par BFM TV, il n'y aurait là aucune forme de détachement de la part d'Emmanuel Macron. « Il suit la situation au plus près depuis la première minute », affirme l'un de ses proches à BFM TV. Un « pilotage en temps réel depuis l'Élysée en coordination avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre » aurait été mis en place.

Macron a contacté les familles des victimes

Du côté de l'Élysée, on justifie cette absence de déclaration publique par le fait que le président de la République n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet et a gardé ses mots pour les familles des victimes. Un coup de téléphone aurait été passé afin de leur afficher son « soutien », sa « solidarité » et leur assurer de son « émotion ». Lors de l'attentat à la préfecture de police de Paris en octobre 2019, qui avait fait quatre morts, Emmanuel Macron s'était rendu sur place « pour témoigner

