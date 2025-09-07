Attaque aérienne d'une ampleur inédite contre l'Ukraine, le siège du gouvernement touché

(Bilan actualisé §§1 et 4)

par Pavel Polityuk et Valentyn Ogirenko

La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche sa plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, tuant au moins quatre personnes, dont un nouveau-né, et provoquant un incendie dans un bâtiment gouvernemental.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a lancé au moins 805 drones d'attaque et 13 missiles au cours de cette attaque. Elle a précisé sur l'application de messagerie Telegram avoir intercepté 751 drones et quatre missiles.

L'armée russe n'avait jamais tiré autant de drones en une seule nuit depuis le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.

Outre Kyiv, de nombreuses villes du nord, du centre et du sud de l'Ukraine ont été visées, a annoncé le président Volodimir Zelensky, qui a fait état de quatre morts.

"De tels massacres, alors que la véritable diplomatie aurait pu commencer depuis longtemps, constituent un crime délibéré et une prolongation de la guerre", a-t-il déclaré sur le réseau social X.

Le dirigeant ukrainien, qui a une nouvelle fois appelé les alliés de l'Ukraine à lui fournir davantage de moyens de se défendre, s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron, ont fait savoir les deux présidences.

"La Russie a de nouveau fait pleuvoir des centaines de drones et une dizaine de missiles dans la nuit sur l'Ukraine, en frappant de manière indiscriminée, y compris des zones résidentielles et le siège du gouvernement", a écrit le chef de l'Etat français sur X.

"La Russie (...) s'enferme toujours un peu plus dans la logique de la guerre et de la terreur. Aux côtés de l'Ukraine, nous continuerons à tout faire pour qu'une paix juste et durable l'emporte", a ajouté Emmanuel Macron.

Des journalistes de Reuters ont vu des flammes s'élever du dernier étage du siège du gouvernement ukrainien, situé dans le quartier historique de Pecherskyi, tandis qu'une épaisse fumée s'élevait dans le ciel de Kyiv juste après le lever du soleil.

"Pour la première fois, le siège du gouvernement a été endommagé par une frappe ennemie — son toit et ses étages supérieurs", a déclaré la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko sur Telegram.

Le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko, a déclaré que le corps d'un nouveau-né avait été extrait des décombres d'un immeuble de quatre étages dans le quartier de Darnitskyi, sur la rive orientale du Dniepr.

Une jeune femme a également trouvé la mort au cours de cette attaque, a-t-il dit.

Plusieurs immeubles résidentiels élevés ont été endommagés dans l'ouest de la capitale, ont dit les autorités.

La Russie a "délibérément et sciemment frappé des cibles civiles", a accusé Timour Tkatchenko.

"Nous reconstruirons ces immeubles", a déclaré Ioulia Svyrydenko. "Mais on ne peut pas faire revivre les morts. L'ennemi terrorise et tue chaque jour nos concitoyens à travers tout le pays", a-t-elle ajouté.

(Reportage de Pavel Polityuk et Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec la contribution de Lidia Kelly à Melbourne et Elizabeth Pineau à Paris ; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)