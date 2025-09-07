Attaque aérienne d'une ampleur inédite contre l'Ukraine, le siège du gouvernement en feu

(Précisions)

par Pavel Polityuk et Valentyn Ogirenko

La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche sa plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, tuant au moins trois personnes à Kyiv, dont un nouveau-né, et provoquant un incendie dans un bâtiment gouvernemental.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a lancé au moins 805 drones d'attaque et 13 missiles au cours de cette attaque. Elle a précisé sur l'application de messagerie Telegram avoir intercepté 751 drones et quatre missiles.

L'armée russe n'avait jamais tiré autant de drones en une seule nuit depuis le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.

"Pour la première fois, le siège du gouvernement a été endommagé par une frappe ennemie — son toit et ses étages supérieurs", a déclaré la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko sur Telegram. "Les secours sont en train d'éteindre l'incendie."

Des journalistes de Reuters ont vu des flammes s'élever du dernier étage du bâtiment principal du gouvernement ukrainien, situé dans le quartier historique de Pecherskyi, tandis qu'une épaisse fumée s'élevait dans le ciel de Kyiv juste après le lever du soleil.

Le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko, a déclaré que le corps d'un nouveau-né avait été extrait des décombres d'un immeuble de quatre étages dans le quartier de Darnitskyi, sur la rive orientale du Dniepr.

Une jeune femme a également trouvé la mort au cours de cette attaque, a-t-il dit.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, avait auparavant indiqué qu'une femme âgée avait été tuée dans un abri et qu'une femme enceinte avait été blessée.

Plusieurs immeubles résidentiels élevés ont été endommagés dans l'ouest de la capitale, ont dit les autorités.

La Russie a "délibérément et sciemment frappé des cibles civiles", a accusé Timour Tkatchenko.

"Nous reconstruirons ces immeubles", a déclaré Ioulia Svyrydenko. "Mais on ne peut pas faire revivre les morts. L'ennemi terrorise et tue chaque jour nos concitoyens à travers tout le pays", a-t-elle ajouté, appelant les alliés de l'Ukraine à lui fournir davantage de moyens de se défendre.

Des frappes russes ont également visé les villes de Krementchouk et Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine, ainsi qu'Odessa, dans le sud du pays, selon les autorités locales.

(Reportage de Pavel Polityuk et Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec la contribution de Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)