Athlétisme/Monde-Gressier en bronze sur 5.000 m après son titre sur 10.000
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 13:26

Finale du 5000m hommes

Finale du 5000m hommes

TOKYO (Reuters) -Le Français Jimmy Gressier a décroché dimanche la médaille de bronze du 5.000 mètres aux championnats du monde d'athlétisme, brandissant le poing de satisfaction sur la ligne d'arrivée avec ce deuxième podium mondial à Tokyo une semaine après son sacre sur le 10.000 m.

Présent aux avant-postes dans l'emballage final, Jimmy Gressier a été devancé d'à peine plus d'une seconde par l'Américain Cole Hocker, champion du monde après une accélération fulgurante dans le dernier virage.

Le Belge Isaac Kimeli complète le podium avec la médaille d'argent.

(Rédaction de Reuters)

Sport
