Athlétisme-Le sprinteur américain Knighton suspendu quatre ans pour dopage

Le sprinteur américain Erriyon Knighton, vice-champion du monde 2023 du 200 m, a été suspendu quatre ans pour une violation des règles antidopage, a annoncé vendredi le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a confirmé partiellement deux appels interjetés par World Athletics et l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Sa suspension prend effet à partir de vendredi, avec un crédit pour la suspension provisoire qu'il a purgée entre le 12 avril et le 19 juin 2024, a ajouté le TAS.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)