Athlétisme-Le Français Gressier sacré champion du monde du 10.000 m
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 19:11

Finale du 10 000 m hommes

Le Français Jimmy Gressier a été sacré dimanche champion du monde du 10.000 m grâce à une magnifique dernière ligne droite et a décroché la première médaille de l'équipe de France aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo.

Le demi-fondeur de 28 ans s'est imposé en 28'55''77 pour devancer l'Éthiopien Yomif Kejelcha (28'55'83) et le Suédois Andreas Almgren (28'56''02). Il est devenu le troisième européen à remporter l'or sur le 10.000 m et le neuvième Français champion du monde sur une épreuve individuelle, le premier depuis Kévin Mayer au décathlon en 2022.

Le Boulonnais n'avait jamais remporté de médaille aux Mondiaux avant son exploit dans la capitale japonaise.

"Le plus important, c'est de croire en soi. Aujourd'hui, je réalise mon rêve de gamin", a réagi Jimmy Gressier au micro de France 2. "J'ai commencé la course à pied pour ça. Je peux dire aujourd'hui que j'ai réussi ma carrière. Ce titre, on ne me l'enlèvera pas."

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)

L'offre BoursoBank