Athlétisme-La championne du monde du marathon Jepchirchir suspendue provisoirement pour dopage

par Pearl Josephine Nazare

La Kényane Peres Jepchirchir, championne du monde en titre du marathon, a été provisoirement suspendue après un contrôle positif à l'EPO, a annoncé vendredi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

L'AIU a précisé que l'échantillon prélevé hors compétition au Kenya, avant sa victoire au marathon de Sydney, présentait des traces d'EPO (érythropoïétine), une substance qui accroît la production de globules rouges.

"Je peux seulement dire que je me sens très mal par rapport à ce qui s'est passé et je pense qu'il est normal qu'un athlète qui utilise des produits améliorant la performance soit disqualifié", a déclaré son agent Gianni Demadonna dans un communiqué envoyé par mail.

Âgée de 33 ans, Peres Jepchirchir est championne du monde en titre du marathon et a été sacrée championne olympique de la discipline en 2021 à Tokyo.

Elle est également l'ex-détentrice du record du monde du semi-marathon et a remporté certains des plus grands marathons de la planète : New York (2021), Boston (2022), Londres (2024) et Sydney (2026).

L'an dernier, la détentrice kényane du record du monde du marathon, Ruth Chepngetich, a été suspendue trois ans après avoir reconnu une violation du règlement antidopage.

Son record du monde, deux heures, neuf minutes et 56 secondes, a été maintenu puisqu'il avait été établi avant son contrôle positif.

(Rédigé par Pearl Josephine Nazare à Bangalore, version française Vincent Daheron)