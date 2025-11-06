AstraZeneca continue de s'appuyer sur les Etats-Unis de Trump pour sa croissance

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump ( AFP / Paul ELLIS )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre.

Le groupe a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 77% pour la période, à 2,53 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros), dopé notamment par ses produits contre le cancer.

Le groupe continue de "mettre en oeuvre (sa) stratégie de renforcement de (ses) activités aux États-Unis afin de stimuler (sa) croissance", a indiqué le directeur général Pascal Soriot dans un communiqué.

AstraZeneca a vu son chiffre d'affaires progresser de 12% sur la période à 15,18 milliards de dollars, dont 43% réalisés aux Etats-Unis, de loin son premier marché, où le groupe avait enregistré une croissance record des ventes au deuxième trimestre.

Il s'agit d'un "nouveau trimestre solide avec des bénéfices supérieurs aux prévisions", résume Keith Bowman, analyste chez Interactive investor. Le titre d'AstraZeneca, plus grosse capitalisation de la Bourse de Londres, affichait une hausse de 0,35% vers 11H15 GMT.

- Investissements massifs -

Face à la menace de droits de douane de Donald Trump sur le secteur pharmaceutique au niveau mondial, le laboratoire a annoncé l'été dernier un investissement massif de 50 milliards de dollars d'ici 2030 aux États-Unis pour y fabriquer des médicaments et financer ses programmes de recherche.

AstraZeneca avait annoncé dès avril commencer à transférer vers les Etats-Unis une partie de sa production européenne ( AFP / Vincenzo PINTO )

AstraZeneca avait annoncé dès avril commencer à transférer vers les Etats-Unis une partie de sa production européenne.

Le groupe, dont l'objectif est de générer un chiffre d'affaires annuel de 80 milliards de dollars d'ici 2030, a vu au cours des neufs premiers mois de l'année ses revenus progresser de 10% à 43,24 milliards de dollars.

"La forte dynamique de notre activité (...) nous place en bonne position pour maintenir notre croissance en 2026 et sur la trajectoire de nos objectifs pour 2030", a affirmé M. Soriot jeudi.

Les médicaments sont pour l'instant exemptés de droits de douane aux Etats-Unis, mais Donald Trump a brandi à plusieurs reprises la possibilité d'une surtaxe douanière de 100% sur tout médicament breveté importé.

- Baisser les prix des médicaments -

Le président américain entend avec ces pressions pousser les entreprises du secteur à implanter des usines aux Etats-Unis et a réduire les prix des médicaments dans le pays - qui figurent parmi les plus élevés au monde.

Le président américain Donald Trump (d) et le directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot, lors de l'annonce d'un accord visant à baisser le prix des médicaments dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 10 octobre 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

AstraZeneca a obtempéré et annoncé début octobre qu'il baisserait le prix de certains de ses médicaments aux Etats-Unis et qu'il avait obtenu en échange une exemption de droits de douane de trois ans.

Le groupe avait par ailleurs annoncé fin septembre qu'il comptait demander une cotation directe de ses actions à New York pour attirer davantage d'investisseurs américains, une opération approuvée lundi par ses actionnaires.

Le groupe britannique est-il pour autant en train de préparer un déménagement aux Etats-Unis? "Non", a assuré jeudi Pascal Soriot, interrogé lors d'une conférence de presse.

"Les États-Unis représentent la moitié de nos revenus potentiels d'ici 2030. (...) Nous avons donc, bien sûr, réalisé d'importants investissements dans ce pays", a-t-il ajouté, appelant l'Europe à redoubler d'efforts dans le financement du secteur.

"Le message que nous essayons de faire passer aux pays européens est le suivant: ne perdez pas votre dynamisme dans le secteur des sciences de la vie, qui est en déclin depuis 20 ou 30 ans", au profit des Etats-Unis mais aussi de la Chine, a-t-il insisté.