Aston Villa s'offre un attaquant de Dortmund

Deal don(yell) .

Après trois saisons et demi au Borussia Dortmund (132 matchs et 39 buts de 2021 à 2025), Donyell Malen a décidé de voir plus au nord en rejoignant Aston Villa . L’attaquant néerlandais, annoncé depuis quelques jours, signe ainsi officiellement à Birmingham et une indemnité estimée à 25 millions d’euros . La durée du contrat, elle, n’a pas été précisée.…

AB pour SOFOOT.com