Aston Villa relégable, Newcastle à l’arrêt
Parfait pour une bonne sieste dominicale.
En effet, on n’a pas vu beaucoup de spectacle en Premier League ce dimanche après-midi. On s’est d’abord bien ennuyés devant un triste Bournemouth-Newcastle , soldé sur un score nul et vierge. Un nul qui ne fait l’affaire de personne. Après trois succès consécutifs en championnat, les Cherries ont manqué l’occasion de passer deuxièmes et de mettre un petit coup de pression à Liverpool. Les Magpies , eux, restent englués à une décevante treizième place au classement.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
