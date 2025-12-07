Aston Villa : Noël est déjà là

Vainqueur d'Arsenal au bout du bout ce samedi, Aston Villa réintègre le top 3 de Premier League et n'est même qu'à trois petits points du trône de leader. Un come-back spectaculaire en guise de cadeau et un hiver au chaud pour une équipe qui avait connu un début de saison difficile.

Dans le grand livre de la saison 2025-2026 de la Premier League, la victoire d’Aston Villa face à Arsenal ce samedi (2-1), scellée au buzzer par un but d’Emiliano Buendía à la 95 e minute de jeu, pourrait bien faire office de chapitre décisif. Déjà parce qu’il voit le leader et favori pour le titre chuter, permettant à Manchester City d’imprimer son souffle dans le cou de Mikel Arteta, aux souvenirs des dernières années. Mais aussi parce qu’il rappelle, peut-être définitivement, le retour d’Aston Villa à la table des grands. Mine de rien, les Villans sont troisièmes au classement à seulement trois petits points d’Arsenal et avec une série de treize victoires en quinze matchs toutes compétitions confondues (pour deux défaites). S’il semble pour l’heure assez improbable d’imaginer le club de Birmingham se mêler à la course au titre – Unai Emery ayant encore d’ailleurs répété « ne pas être un prétendant » face aux médias – , celui-ci est redevenu l’adversaire des deux saisons précédentes, craint par les petits comme les gros et qui risque bien de batailler jusqu’au bout pour se faire une place dans le top 4.

Un mercato minimaliste

Beaucoup avaient gardé en tête le démarrage absolument foireux de Villa, avec six matchs sans victoire toutes compétitions confondues et même une éphémère dix-neuvième place en championnat. Un contre-coup finalement pas si illogique au regard des difficultés rencontrées au cours des mois précédents. Souvenez-vous : lors de la dernière journée de Premier League la saison passée, les Lions s’étaient pris les pieds dans le tapis face à un Manchester United qui n’avait plus rien à jouer, échouant à décrocher leur ticket pour la Ligue des champions à la différence de buts. Un sacré coup au moral qui s’est poursuivi durant l’été avec un mercato compliqué, la relation entre Unai Emery et Monchi s’étant considérablement distordue : l’ancien gardien n’était pas parvenu à rameuter les joueurs ciblés par son coach, et a même fini par prendre la porte au mois de septembre.…

Par François Linden pour SOFOOT.com