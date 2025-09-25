 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aston Villa, l'Europe pour retrouver le sourire ?
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 13:01

Après un début de saison calamiteux, ponctué d'aucune victoire après cinq journées de Premier League, Aston Villa lance sa campagne européenne ce jeudi soir contre Bologne. Avec l'ambition de retrouver un peu de bonheur, dans une compétition qui réussit si bien à Unai Emery.

La lumière aura finalement jailli du pied de Matty Cash, après plus de 420 minutes disputées depuis le coup d’envoi de la Premier League. D’une lourde frappe, le défenseur polonais a inscrit ce week-end le tout premier but de la saison d’Aston Villa en championnat. Insuffisant pour s’imposer sur la pelouse de Sunderland (1-1 à onze contre dix), mais première lueur d’espoir pour une équipe à la dérive depuis début août, loin de ses standards récents. En attendant la délivrance sur la scène européenne, ce jeudi soir face à Bologne ?

Dans la sauce bolognaise

Mais qu’est-il donc arrivé aux Villans ? Séduisants quarts de finalistes de la Ligue des champions au printemps, tout proches de renverser le PSG et bien placés dans le peloton des prétendants à l’Europe outre-Manche (sixièmes sur la ligne d’arrivée), les joueurs de Birmingham sont méconnaissables depuis l’entame de la saison. Aucune victoire après cinq journées de championnat, une attaque en berne, une place de relégable et des inquiétudes qui commencent à poindre. Sans oublier l’élimination en Coupe de la Ligue face à Brentford. Après trois saisons réussies depuis l’arrivée d’Unai Emery (septièmes, quatrièmes puis sixièmes à l’issue des trois derniers exercices), l’éclaircie semble sur le point de prendre fin.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Copyright © 2025 So Foot

