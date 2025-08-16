Aston Villa et Newcastle déçoivent
Aston Villa 0-0 Newcastle
Pour la publicité de la Premier League 2025-2026, mieux vaut rester sur le Liverpool-Bournemouth de ce vendredi.
Car le deuxième match de la première journée du championnat d’Angleterre a proposé beaucoup, beaucoup moins de spectacle : pour leur rentrée, Aston Villa et Newcastle se sont en effet quittés sur un score de parité sans réalisation marquée. Les tirs cadrés ont été assez rares, environ une demi-dizaine en tout, et les Magpies n’ont pas réussi à concrétiser leurs quelques occasions.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer