Aston Villa et Newcastle déçoivent

Aston Villa 0-0 Newcastle

Pour la publicité de la Premier League 2025-2026, mieux vaut rester sur le Liverpool-Bournemouth de ce vendredi.

Car le deuxième match de la première journée du championnat d’Angleterre a proposé beaucoup, beaucoup moins de spectacle : pour leur rentrée, Aston Villa et Newcastle se sont en effet quittés sur un score de parité sans réalisation marquée. Les tirs cadrés ont été assez rares, environ une demi-dizaine en tout, et les Magpies n’ont pas réussi à concrétiser leurs quelques occasions.…

FC pour SOFOOT.com