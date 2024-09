Assemblée nationale : deux députés macronistes rejoignent les rangs d'Edouard Philippe

Ces deux départs interviennent six mois après deux transferts similaires des macronistes vers les philippistes, qui avaient fortement tendu les relations entre les chefs des deux groupes durant quelques semaines.

Edouard Philippe, à Paris, le 20 juin 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Deux députés membres du groupe macroniste Ensemble pour la République, Charlotte Parmentier-Lecocq et Xavier Roseren, ont annoncé lundi 9 septembre rejoindre Horizons, réunissant les partisans d'Edouard Philippe à l'Assemblée alors que ce dernier a officialisé sa candidature à la présidentielle.

Charlotte Parmentier-Lecocq, députée du Nord et macroniste historique depuis 2017, a annoncé sa décision dans un communiqué lundi, estimant que les Français ont exprimé aux dernières législatives un message pour plus de "justice au sens régalien", de "justice sociale par la valorisation du travail et la lutte contre les inégalités de destin", et que "Horizons mène un travail approfondi sur ces sujets".

Une longue marche jusqu'en 2027

"J'observe également l'attachement d'Horizons à s'appuyer sur les élus locaux pour prendre en considération les spécificités des territoires", a encore justifié l'ex-présidente de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée, soulignant un "lien de confiance avec Édouard Philippe".

"Je connais sa droiture et sa clarté, ainsi que sa capacité à fixer le bon cap", a déclaré la députée, six jours après que ce dernier a officialisé sa candidature à la prochaine présidentielle, alors qu'Emmanuel Macron planchait encore sur la nomination du nouveau Premier ministre.

Dans sa quête de l'Elysée, le maire du Havre pourra désormais compter sur 33 partisans à l'Assemblée nationale, avec également Xavier Roseren, député de Haute-Savoie, qui quitte lui aussi le groupe Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal, et qui devrait donc compter 97 membres après ces départs.

"Ce n'est pas du tout lié à l'actualité politique", a insisté M. Roseren, contacté par l'AFP. Comme Charlotte Parmentier Lecocq, il met en avant la place dévolue aux "élus locaux" au sein d'Horizons pour justifier sa décision, et estime que "le précédent mandat a démontré l'urgence de clarifier nos engagements et de mettre fin au parisianisme politique".