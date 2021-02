Assemblée : débat autour de l'augmentation de la dotation matérielle des députés

Difficile de croire, au beau milieu d'une crise économique majeure, en l'augmentation décidée mi-janvier de l'enveloppe dédiée aux dépenses matérielles des députés. Quand La Lettre A révèle l'information, bon nombre de parlementaires sont d'ailleurs circonspects. Entérinée en réunion du bureau de la questure de l'Assemblée nationale, la décision a suscité, en son sein même, une forte opposition, notamment de la part de Laurianne Rossi, députée de la majorité et questeuse qui dénonce, selon Le Monde, « un timing inapproprié ».

La dotation matérielle des députés permet de financer les frais professionnels de poste, téléphone et internet des députés, les trajets de taxi (pour les députés et leurs collaborateurs) ainsi que le matériel informatique. Plafonnée à 18 950 € par an pour les élus de France métropolitaine, l'enveloppe est, depuis le 1er février, augmentée de 15 %, soit 2 842,50 € de plus par an, comme le rapporte Le Monde.

L'Assemblée nationale et le bal des ambitieuxLaurianne Rossi (LREM) fait ici face à Éric Ciotti (LR) et Florian Bachelier (LREM), collègues au sein de la questure qui ont lancé et soutenu la proposition. Et pour cause, le « rapport de la commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 2021 » révélait qu'en moyenne, les députés ont consommé 54,14 % de l'enveloppe sur l'année 2019. La nécessité d'augmenter le plafond de la dotation

