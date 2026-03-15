Ashley Cole sur le point de lancer sa carrière d'entraîneur en Serie B

Vous saviez qu’il était coach vous ? A la retraite depuis 2019, Ashley Cole a vite rebondi comme entraîneur-assistant. Après s’être fait les dents à Chelsea, Everton, Birmingham City, puis la sélection anglaise, l’ancien défenseur est sur le point de connaître sa première nomination en tant que coach principal … du côté de la Serie B.

Ce dimanche, la presse italienne annonce qu’un accord le lie au club de Cesena, basé dans la Province de Forlì-Cesena et actuellement 8 e de D2 italienne. Huit, c’est également le nombre de journées qu’il reste à jouer d’ici la fin de la saison régulière et c’est la durée du contrat qui serait proposée à Cole et à son adjoint, Jack Mesure, en remplacement de Michele Mignani, viré la veille après un match nul contre Frosinone (2-2), venant ponctuer une série de sept matchs sans gagner.…

JD pour SOFOOT.com