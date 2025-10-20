Arsène Wenger se rappelle au bon souvenir de Glenn Hoddle
Arsène Wenger n’existe pas seulement pour défendre les idées pourries de la FIFA.
L’ancien entraîneur français a rendu un bel hommage à Glenn Hoddle, dans les colonnes de L’Equipe . Coach de l’AS Monaco entre 1987 et 1994 , l’Alsacien a eu l’Anglais sous ses ordres pendant quatre ans. Suffisamment longtemps pour le placer au panthéon des meilleurs joueurs qu’il a entraînés : « Glenn figure dans le top 10 des joueurs que j’ai dirigés et j’ai eu la chance d’en croiser des bons. » …
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
