Arsenal perd (encore) Martin Ødegaard
Une bonne nouvelle ? Pas trop vite.
À croire que Londres s’est abonnée au drame médical. Arsenal venait tout juste de récupérer Bukayo Saka et paf, nouvelle tuile, Martin Ødegaard file à l’infirmerie. Touché au ligament collatéral médial du genou gauche contre West Ham, le capitaine norvégien est forfait pour la trêve internationale et manquera les rencontres face à Israël et à la Nouvelle-Zélande . Le club n’a donné aucun délai de retour, préférant parler d’une « évaluation continue » au Sobha Realty Training Centre.…
SF pour SOFOOT.com
