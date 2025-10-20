Arsenal ne craint pas Diego Simeone, porté aux nues par Mikel Arteta

Un avant gout de l’UFC 321 ?

Arsenal doit préparer ses tactiques de coups de pied arrêtés et ses prises de jujitsu brésilien. Les Gunners accueillent Diego Simeone et ses hommes pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, mardi. Après une entrée en matière mémorable face à Liverpool (3-2) et une fin de match épique, El Cholo s’est retrouvé par un malencontreux hasard dans une altercation avec certains supporters des Reds au moment de l’égalisation de Virgil van Dijk, ce qui avait entraîné son expulsion.…

MH pour SOFOOT.com