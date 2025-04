Arsenal-Lyon : une demie au parfum de finale

Pour espérer disputer sa onzième finale de Ligue des champions le 24 mai prochain à Lisbonne, l’Olympique lyonnais doit encore se farcir un gros morceau : Arsenal. Les Londoniennes, symboles de la bonne dynamique insufflée par le championnat anglais en Europe, feraient presque figure de favorites. À moins que la différence ne se joue à l’expérience ?

On peut voir le verre à moitié vide (venger les Gones après leur élimination face à Manchester United) ou à moitié plein (prolonger le succès tricolore en Coupe d’Europe après celui du Paris Saint-Germain contre Aston Villa), c’est selon. Quoi qu’il en soit, c’est un morceau de choix qui attend les féminines de l’Olympique lyonnais ce samedi (coup d’envoi à 13h30) en demi-finales de Ligue des champions. Après s’être défaites sans grande difficulté du Bayern Munich en quarts (6-1, score cumulé), les joueuses de Joe Montemurro se déplacent sur la pelouse d’Arsenal, dans un Emirates Stadium où sont attendus plus de 40 000 spectateurs acquis à la cause des Gunners et qui avaient déjà fait pencher la balance au tour précédent, permettant aux partenaires d’Alessia Russo de renverser leur double confrontation face au Real Madrid, balayé 3-0 en seulement 13 minutes après s’être pourtant imposé 2-0 à l’aller.

Par Julien Duez pour SOFOOT.com