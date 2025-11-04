Arsenal impressionne encore à Prague, Naples et Francfort se regardent
Début de soirée, Nuit de folie ?
Prague – Arsenal (0-3) , et Naples – Francfort (0-0) , : une soirée à sens unique, une soirée à tourner en rond. En Tchéquie, Gabriel a envoyé la première mèche (1 ère ), puis le Slavia a répondu par de l’intensité et des bonnes séquences de pressing lors du premier quart d’heure. Signe d’une soirée galère pour les Gunners ? Pas du tout, dès lors que Bukayo Saka, capitaine des Gunners, a cadré la première frappe d’Arsenal (20 e ). Le match a ensuite logiquement basculé en faveur du leader de Premier League, surtout quand Gabriel est tombé sur une main litigieuse de Lukáš Provod, capitaine tchèque. Saka a ensuite transformé le penalty (0-1, 32 e ) .…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer