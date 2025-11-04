 Aller au contenu principal
Arsenal impressionne encore à Prague, Naples et Francfort se regardent
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 20:45

Arsenal impressionne encore à Prague, Naples et Francfort se regardent

Arsenal impressionne encore à Prague, Naples et Francfort se regardent

Début de soirée, Nuit de folie ?

Prague – Arsenal (0-3) , et Naples – Francfort (0-0) , : une soirée à sens unique, une soirée à tourner en rond. En Tchéquie, Gabriel a envoyé la première mèche (1 ère ), puis le Slavia a répondu par de l’intensité et des bonnes séquences de pressing lors du premier quart d’heure. Signe d’une soirée galère pour les Gunners ? Pas du tout, dès lors que Bukayo Saka, capitaine des Gunners, a cadré la première frappe d’Arsenal (20 e ). Le match a ensuite logiquement basculé en faveur du leader de Premier League, surtout quand Gabriel est tombé sur une main litigieuse de Lukáš Provod, capitaine tchèque. Saka a ensuite transformé le penalty (0-1, 32 e ) .…

UL pour SOFOOT.com

  • Agressions sexuelles sur mineurs : huit ans de prison requis contre Eric Olhats ( AFP / Damien MEYER )
    Agressions sexuelles sur mineurs : huit ans de prison requis contre Eric Olhats
    information fournie par AFP 04.11.2025 21:35 

    Huit ans de prison ont été requis mardi contre Eric Olhats, ancien mentor d'Antoine Griezmann et ex-recruteur de la Real Sociedad, qui a balayé mardi les accusations d'agressions sexuelles sur mineurs lors de son procès devant le tribunal correctionnel de Bayonne. ... Lire la suite

  • La compo du PSG, avec Dembélé titulaire
    La compo du PSG, avec Dembélé titulaire
    information fournie par So Foot 04.11.2025 20:04 

    Le choix du chef. Luis Enrique a choisi de titulariser Ousmane Dembélé pour le choc face au Bayern Munich. L’international français était attendu sur le banc après sa petite gêne à la cuisse à Lorient, mais débute la rencontre. Tout comme Fabián Ruiz, fraîchement ... Lire la suite

  • Quand Cristiano Ronaldo encense Trump
    Quand Cristiano Ronaldo encense Trump
    information fournie par So Foot 04.11.2025 19:46 

    De la part de l’ambassadeur en chef de l’Arabie Saoudite, ce n’est pas étonnant. Invité par le journaliste star Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a affiché sa sympathie pour Donald Trump. Il faut attendre la fin de l’interview pour l’entendre saluer les « efforts ... Lire la suite

  • Les arbitres de Paris FC-Rennes et Lyon-PSG seront équipés de caméras
    Les arbitres de Paris FC-Rennes et Lyon-PSG seront équipés de caméras
    information fournie par So Foot 04.11.2025 18:33 

    « POV : T’enlèves ton maillot alors que t’as déjà jaune. » Ce week-end, les arbitres de Ligue 1 vont vous embarquer avec eux . Lors de PFC-Rennes et OL-PSG, Guillaume Paradis et Benoît Bastien porteront une mini-caméra fixée sur leur torse , histoire d’offrir aux ... Lire la suite

