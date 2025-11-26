 Aller au contenu principal
Arsenal fait dérailler le Bayern
26/11/2025

Arsenal fait dérailler le Bayern

Arsenal fait dérailler le Bayern

Deux colosses sur le ring, quelques rounds à se renifler, mais ce sont les Gunners qui ont eu le dernier mot pour conserver leur ceinture. Les Londoniens continuent donc de mener cette phrase de ligue, le Bayern lui repart avec quelques devoirs.

Arsenal 3-1 Bayern Munich

Buts : Timber (22 e ), Madueke (70 e ) et Martinelli (77 e ) pour les Gunners // Karl (32 e ) pour les Roten

Fin de la thérapie. En 2017, nombreux étaient les Gunners à s’allonger sur un canapé pour parler de ces trois 1-5 encaissés successivement face au Bayern en moins de deux ans. Désormais, l’Emirates Stadium s’est trouvé un nouveau directeur (Mikel Arteta) mais aussi une équipe capable de tordre son ancien tortionnaire. Ce choc au sommet n’aura pas d’incidence directe sur l’identité du futur champion d’Europe, mais il confirme qu’Arsenal a désormais les clés pour remporter ces rencontres dans lesquelles il avait l’habitude de finir recroquevillé. Et indique, par la même occasion, que le Bayern n’est pas invincible.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

  • Le milieu de terrain portugais du Paris SG Vitinha, auteur d'un triplé lors du match de Ligue des champions contre Tottenham, le 26 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: le PSG dompte Tottenham malgré les mauvais tours de Kolo Muani
    information fournie par AFP 26.11.2025 23:24 

    Le Paris SG a repris sa marche en avant en Ligue des champions en domptant Tottenham (5-3) au Parc des Princes mercredi, grâce à un triplé de Vitinha et malgré trois inspirations de son joueur prêté aux Londoniens Randal Kolo Muani. Cette victoire remet le PSG ... Lire la suite

  • Un Vitinha de gala, une orgie de buts et Paris vient à bout de Tottenham
    Un Vitinha de gala, une orgie de buts et Paris vient à bout de Tottenham
    information fournie par So Foot 26.11.2025 23:22 

    Malgré un match inégal et une grosse fébrilité défensive, le PSG a pu compter sur un énorme Vitinha, auteur d'un triplé, et un festival de buts pour écarter Tottenham au Parc des Princes (5-3). Avec trois nouveaux points dans leur besace, les Parisiens font un ... Lire la suite

  • L'Atlético bat l'Inter au buzzer
    L'Atlético bat l'Inter au buzzer
    information fournie par So Foot 26.11.2025 23:09 

    Atlético 2-1 Inter Buts : Álvarez (12ᵉ) et Giménez (90ᵉ+3) pour les Colchoneros // Zielinski (54ᵉ) pour les Nerazzurri La spéciale Atlético.… TM pour SOFOOT.com

  • Le Real domine l'Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé
    Le Real domine l'Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé
    information fournie par So Foot 26.11.2025 23:08 

    Olympiakos 3-4 Real Madrid Buts : Chiquinho (8ᵉ), Taremi (52ᵉ), El-Kaabi (81ᵉ) pour les Grecs / Mbappé (22ᵉ, 24ᵉ, 29ᵉ, 60ᵉ) pour les Merengues Pas contents ? Quadruplé.… TM pour SOFOOT.com

