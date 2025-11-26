Arsenal fait dérailler le Bayern
Deux colosses sur le ring, quelques rounds à se renifler, mais ce sont les Gunners qui ont eu le dernier mot pour conserver leur ceinture. Les Londoniens continuent donc de mener cette phrase de ligue, le Bayern lui repart avec quelques devoirs.
Arsenal 3-1 Bayern Munich
Buts : Timber (22 e ), Madueke (70 e ) et Martinelli (77 e ) pour les Gunners // Karl (32 e ) pour les Roten
Fin de la thérapie. En 2017, nombreux étaient les Gunners à s’allonger sur un canapé pour parler de ces trois 1-5 encaissés successivement face au Bayern en moins de deux ans. Désormais, l’Emirates Stadium s’est trouvé un nouveau directeur (Mikel Arteta) mais aussi une équipe capable de tordre son ancien tortionnaire. Ce choc au sommet n’aura pas d’incidence directe sur l’identité du futur champion d’Europe, mais il confirme qu’Arsenal a désormais les clés pour remporter ces rencontres dans lesquelles il avait l’habitude de finir recroquevillé. Et indique, par la même occasion, que le Bayern n’est pas invincible.…
Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
