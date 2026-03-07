Arsenal évite le piège tendu par Mansfied et file en quarts de la FA Cup

Mansfield 1-2 Arsenal

Buts: Evans (50 e ) pour les Stags / Madueke (41 e ), Eze (66 e ) pour les Gunners

Avec une équipe largement remaniée (neuf changements par rapport à la victoire face à Brighton), Arsenal s’est qualifié péniblement pour les quarts de finale de la FA Cup ce samedi face à la vaillante équipe de Mansfield (1-2). Pourtant, ce 46ᵉ match de la saison des Gunners n’a pas été une formalité.…

TM pour SOFOOT.com