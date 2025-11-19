Arsenal et Visit Rwanda, c'est bientôt fini
Divorce au bout de la Manche.
Arsenal mettra un terme en fin de saison à son partenariat avec Visit Rwanda, a annoncé mercredi le Conseil rwandais du développement. Le club londonien et l’organisme chargé de la promotion touristique ont « convenu d’un commun accord » de ne pas prolonger une collaboration entamée en 2018 et devenue le premier contrat de sponsor-manche de l’histoire des Gunners .…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
