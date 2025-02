information fournie par So Foot • 02/02/2025 à 01:17

Arsenal et la place du con

Voilà des années qu'Arsenal évolue dans l'ombre de Manchester City, sans parvenir à rejoindre les Sky Blues tout en haut de l'affiche. Et cette année, c'est Liverpool qui marche sur l'eau avec les Gunners dans le rétro. Dès lors, qu'est-ce qui empêche encore les Canonniers de Mikel Arteta d'imiter l'équipe de Pep Guardiola en gagnant des titres ?

Cela fait plusieurs saisons maintenant qu’Arsenal a retrouvé la Ligue des champions et un standing plus digne de sa réputation en Premier League, même si les « Invincibles » sont de l’histoire ancienne depuis belle lurette. Car malheureusement pour les Londoniens, renouer avec un seuil de respectabilité ne veut pas dire redevenir un grand d’Europe. Même si, pour la cinquième saison de Mikel Arteta à leur tête, les Gunners viennent de terminer dans le top 3 de la Ligue des champions nouvelle formule. Il y a aussi, en fouillant bien, cette FA Cup 2020 arrachée à Chelsea grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que deux Community Shield.

Mais pour ce qui est du championnat, la frustration des deux derniers exercices – terminés dans la roue de la machine de guerre Manchester City – demeure. Or, au moment de retrouver son bourreau malade ce dimanche avec un statut inédit de favori, l’heure n’est pourtant pas à la passation de pouvoir puisque Liverpool caracole en tête de la Premier League (avec neuf points d’avance sur les Canonniers). De plus, ce n’est pas en battant les Citizens que la donne changera nécessairement avant le sprint final… puisque, mauvaise habitude, Arsenal sait perdre bêtement les points obtenus de haute lutte. Mais alors, que manque-t-il finalement à Arsenal pour gagner de (vrais) titres et être de nouveau considéré comme un cador ?…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com