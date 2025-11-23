Arsenal et Eberechi Eze roulent sur Tottenham

Avec un triplé inscrit par Eberechi Eze et une domination assez nette, Arsenal n'a pas fait dans le suspense lors de la douzième journée de Premier League : les Gunners ont facilement battu Tottenham, et confirment leur leadership au classement avec six points d'avance en tête du championnat. Les Spurs, eux, s'engluent dans le ventre mou.

Arsenal 4-1 Tottenham

Buts : Trossard (36 e ) et Eze (41 e , 46 e et 76 e ) pour Arsenal // Richarlison (55 e ) pour Tottenham

Manchester City ? Trop irrégulier. Liverpool ? À l’agonie. Manchester United ? Part de trop loin. Chelsea ? Pas encore assez expérimenté. Aston Villa ? Tout de même limité. Tottenham, alors ? Largement inférieur, ce dimanche après-midi l’a encore montré. Et si, finalement, la saison 2025-2026 était (enfin) celle d’Arsenal ? Dans la continuité des belles choses entrevues ces dernières années, les Gunners pourraient profiter des faiblesses des habituels favoris et du manque de concurrence pour remettre la main sur une Premier League qui leur échappe désormais depuis 2004. En tout cas, la rencontre des Canonniers face aux Spurs n’a pas plaidé pour le contraire : à l’occasion de la douzième journée du championnat d’Angleterre, l’équipe de Mikel Arteta a facilement battu le voisin londonien et se retrouve leader du classement avec six points d’avance sur les Blues . À la mi-temps, Declan Rice et ses potes menaient déjà de deux buts……

Par Florian CADU pour SOFOOT.com