Arsenal et Barça : le combat des griefs

Arsenal et Barcelone sont persuadés d’avoir été éliminés de la Ligue des champions en étant les meilleures équipes. Une période de remords normale, qui traduit une volonté de tout maîtriser et fait passer leurs (quelques) lacunes au second plan.

La semaine du pas très ouvert Szymon Marciniak n’est pas très sympa. Après avoir officié pendant Inter Milan – FC Barcelone, le Polonais mettra le cap vers l’Albanie pour arbitrer KF Vllaznia – Egnatia Rrogozhinë, avec un dilemme : vaut-il mieux arbitrer une demi-finale de Ligue des champions ou la finale du championnat albanais ? C’est très dur. Depuis l’élimination des Barcelonais par l’Inter Milan (4-3 AP), l’arbitre des finales du Mondial 2022 et de la Ligue des champions 2023 est chahuté. « Je ne veux pas trop parler de l’arbitre, mais chaque décision qui était 50/50 était en faveur de l’Inter. Nous avons tout donné, et cela s’est passé comme cela s’est passé », raconte Hansi Flick. Son milieu Gavi, lui, s’en prend à un méchant hypothétique, façon Trump : « Ils ne voulaient pas que nous atteignions cette finale, car avec la saison que nous vivons, ils avaient peur. » Les fameux « ils » qui tirent les ficelles, surtout les grosses.

Différents acteurs, autres discours, même déception en Angleterre. « Je pense que nous avons été dominants aujourd’hui. Si nous marquons une de ces occasions dans les 15-20 premières minutes, le match change » , a analysé Declan Rice, plus subtil que son coach Mikel Arteta : « N ous étions meilleurs qu’eux , a tranché l’Espagnol. Ils ont eu l’homme du match sur les deux manches, et c’était à chaque fois le même : leur gardien de but. » Si prendre du temps pour accepter un échec peut se concevoir, penser que Paris et l’Inter ne sont pas légitimes d’accéder à la finale l’est moins.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com